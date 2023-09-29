Врач рассказала, чем свекла полезна для людей старше 60 лет

Употребление свеклы в сыром виде поможет людям старше 60 лет улучшить работу кишечника, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, в этом овоще содержится растительная клетчатка, которая стимулирует работу кишечника и способствует лучшему продвижению его содержимого.

«Свекла содержит антиоксиданты, которые обеспечивают профилактику оксидативного стресса на уровне работы клеток. Это не только защита последних от свободных радикалов, но и поддержание молодости тканей», — продолжила врач.

Помимо этого, свекла может помочь поддержать работу сердца, потому что в ее составе находится калий.

«Он нужен для поддержания проводящей системы сердца и обеспечения безупречной его работы», — отметила Королева.

Специалист посоветовала есть свеклу именно в сыром виде, потому что вареный овощ имеет высокий гликемический индекс и может нанести вред при нарушении углеводного обмена.

Нутрициолог Ольга Панова до этого перечислила продукты, которые помогут избавиться от отеков. Одним из таких, по ее словам, является свекла, обладающая необходимым набором микроэлементов.

Ранее диетолог рекомендовала есть квашеную капусту, артишок и свеклу для иммунитета.