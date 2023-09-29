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На Урале мошенники заставили 62-летнюю женщину отдать деньги и заморозить свой телефон

На Урале пенсионерка заморозила телефон в стакане с водой по указанию аферистов

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Depositphotos

В Свердловской области женщина лишилась 280 тыс. рублей и пострадала от издевательств мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Аферисты позвонили 62-летней жительнице Артемовского и заявили, что дочь женщины сбила человека, находясь за рулем автомобиля. Пенсионерка поверила неизвестным на слово, приготовилась отдать свои сбережения курьеру, а затем приступила к выполнению инструкций, полученных от мошенников.

По данным источника, злоумышленники посоветовали ей положить свой телефон в стакан с водой и убрать в холодильник. Пострадавшая не поняла цели этих действий, но все точно выполнила.

Впоследствии выяснилось, что ее дочь не попадала в аварию. В итоге полиции, куда обратилась потерпевшая, удалось найти посредника, забиравшего накопления женщины. Однако деньги пенсионерке не вернули — их курьер уже перевел кураторам.

Ранее в Москве появился аферист, предлагающий услуги по ускоренному получению гражданства Израиля.

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