Пьяный мужчина ворвался в школу в Пермском крае и угрожал

В школу поселка Уральский в Нытвенском округе ворвался пьяный мужчина и угрожал устроить стрельбу, ему не понравилось, что дети слишком громко играют в волейбол. Об этом сообщает «59.ru».

Инцидент произошел днем 28 сентября, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения ворвался в кабинет директора и выкрикивал угрозы. Местного жителя возмутило, что дети слишком громко стучат мячом во время игры в волейбол на пришкольной спортивной площадке.

«Матерился, сказал, что перестреляет всех — и детей, и учителей, не ждите ничего хорошего». Но ничего, то есть оружия, с собой у него не было», — рассказала преподаватель-организатор ОБЖ Марина Болотова.

Хулигана доставили в отдел полиции, позднее в школу прибыл наряд Росгвардии. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, ему может грозить арест на срок до 15 суток.

Ранее пьяный мужчина попытался ворваться в школу в Нижнем Новгороде.