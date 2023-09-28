Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Вкусно – и точка» стала партнером мультиспортивного турнира «Игры будущего»

Российская сеть быстрого питания поддержит организаторов «Игр будущего»

close
100%
Пресс-служба турнира «Игры Будущего»

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно – и точка» стала партнером первого в мире международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», сообщает пресс-служба компании.

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоялась в рамках официальной медиапрезентации игр в координационном центре правительства России 28 сентября. Отмечается, что компания окажет поддержку организаторам турнира в сфере развития новых видов соревновательных дисциплин.

«Уверен, наше сотрудничество откроет новые пути и возможности для популяризации фиджитал по всей стране», – заявил руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров.

В свою очередь, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно – и точка» Дарья Назаркина отметила, что индустрия питания вне дома сегодня является одной из самых динамично развивающихся.

«Нам важно не только интегрироваться в имеющиеся индустриальные тренды и задавать собственные, но и поддерживать новые, потенциально значимые направления в других индустриях. «Игры будущего» уже стали таким трендом, который меняет спортивный ландшафт», – сказала она.

По ее словам, сочетание разных дисциплин, таких как киберспорт и физический спорт, объединяет не только разные форматы состязаний, но и поколения.

«Уверена, за подобной синергией виртуальной реальности и настоящего мира — будущее. И мы рады стать участниками этого процесса», – заключила Назаркина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях