«Вкусно – и точка» стала партнером мультиспортивного турнира «Игры будущего»

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно – и точка» стала партнером первого в мире международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», сообщает пресс-служба компании.

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоялась в рамках официальной медиапрезентации игр в координационном центре правительства России 28 сентября. Отмечается, что компания окажет поддержку организаторам турнира в сфере развития новых видов соревновательных дисциплин.

«Уверен, наше сотрудничество откроет новые пути и возможности для популяризации фиджитал по всей стране», – заявил руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров.

В свою очередь, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно – и точка» Дарья Назаркина отметила, что индустрия питания вне дома сегодня является одной из самых динамично развивающихся.

«Нам важно не только интегрироваться в имеющиеся индустриальные тренды и задавать собственные, но и поддерживать новые, потенциально значимые направления в других индустриях. «Игры будущего» уже стали таким трендом, который меняет спортивный ландшафт», – сказала она.

По ее словам, сочетание разных дисциплин, таких как киберспорт и физический спорт, объединяет не только разные форматы состязаний, но и поколения.

«Уверена, за подобной синергией виртуальной реальности и настоящего мира — будущее. И мы рады стать участниками этого процесса», – заключила Назаркина.