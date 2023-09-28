В ЭИСИ оценили темпы восстановления новых российских территорий

Прошедшие выборы показали, что жители новых территорий поддерживают сам факт вхождения регионов в состав России. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Интеграция новых регионов: поствыборный этап» заявил директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

Он подчеркнул, что голосование прошло по типу референдума, и избирательные права граждан были полностью соблюдены.

«Прошла встреча президента, в том числе с руководителями новых регионов, на которой он сказал, что эти выборы – безусловно, значимое событие на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны», — добавил эксперт.

Как рассказал руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», заместитель секретаря генсовета партии Александр Сидякин, интеграция новых регионов в российское пространство должна осуществляться тремя направлениями: правовым, социально-экономическим и идеологическим.

«Сейчас структура в новых регионах выглядит так: более 160 тысяч членов партии, 76 местных отделений партии, 1534 депутата различного уровня. Мы сформировали парламенты, приступили к законотворческой деятельности», — отметил он.

По его словам, партия планирует отремонтировать 3000 социальных объектов, поставить 275 медицинских автомобилей. Также будет приведено в нормативное состояние 19 200 км автодорог региональных значения и 11 500 км — местного значения. Территории будут обеспечены надежным покрытием сотовой связи и цифровым телевидением, добавил он.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова подчеркнула, что люди в новых регионах чувствуют возвращение нормальной жизни.

«Работа не прекращается ни на один день, это системная работа. Люди, идя на выборы, говорили, что они голосуют за Россию, за свое будущее. Результаты выборов подтверждают правильность выбранного партийной командой курса. В регионах уже внедряются механизмы, которые существуют по всей стране», — сказала она.