Гигантские разломы раскололи землю в трех штатах США

Гигантские трещины протяженностью более 270 км появились в Аризоне, Юте и Калифорнии. Об этом сообщает портал Science Alert.

Тревожное явление обнаружил ученый Джозеф Кук из геологической службы Аризоны, мужчина обратил внимание на разломы, общей протяженностью почти 300 км.

Кук отметил, что трещины представляют серьезную опасность, поскольку могут привести к обрушению зданий, повреждению дорог и мостов и заслуживают внимания. По словам ученого, разломы могли появиться из-за широкого использования поземных вод, которые играют важную роль в обеспечении населения питьевой водой.

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