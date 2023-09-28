Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор Арашуковым

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Мосгорсуда и утвердил пожизненное заключение для бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз», по делу об организации двух убийств и хищению газа на 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд <...> постановил признать решение суда первой инстанции законным и обоснованным», — сказали в суде.

Таким образом, приговор вступает в законную силу и изменению не подлежит.

В декабре прошлого года Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе и заказных убийствах. Экс-сенатора признали виновным в организации убийства зампредседателя карачаево-черкесского молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также в избиении свидетеля убийства. На прошлых заседаниях Арашуковы полностью отрицали свою вину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее родственница фигуранта дела Арашуковых устроила драку с одним из обвиняемых.