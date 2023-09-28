В Госдуме дали совет россиянам, как бросить пить и курить

Человеку нужно тренировать силу воли, чтобы бросить пить и курить, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Тем, кто не может побороть вредные привычки, он советует обратиться к специалисту, но не к шарлатану.

«Если человек не до конца понимает, является ли он проблемным потребителем: если вы в неделю один раз, но стабильно (пьете) — это уже систематическое потребление, форма зависимости. Надо со специалистами поговорить, не запускать. Для того, чтобы бросить, надо развивать силу воли. Если не можете справиться сами, обязательно надо обратиться к специалисту, специалистов надо выбирать, очень много шарлатанов в этом вопросе. Если есть сила воли можно (бросить самостоятельно – Газета.Ru), никто не нужен, взял и отказался. Я знаю колоссальное количество примеров. Не надо верить в то, что самому это невозможно. Сила воли — это характер, он формируется в ходе жизни. Поэтому надо понимать, что все возможно, и все от тебя зависит. 90% успеха — это личное усердие. Главное — сила воли, характер, желание, это все в одном ключе», — сказал он.

По словам Хамзаева, чтобы не пришлось бороться с вредными привычками, не нужно «подсаживаться» на алкоголь и сигареты.

«Для того, чтобы не бросать, нужно не начинать. Я думаю, это обязательно. Молодежи обязательно надо об этом говорить. Нет абсолютно никакой значимой необходимости начинать и пробовать алкогольную продукцию, потому что ничего хорошего из этого в целом не истекает. Это ключевая мысль должна быть. Идеально не подсаживаться, не подпускать близко, а если уже — нужно бороться и понимать, что это возможно», — отметил он.

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