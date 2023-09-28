Экс-футболиста подозревают в похищении бортпроводника, который должен ему 1,1 млн рублей

В Подмосковье экс-футболиста обвинили в похищении бортпроводника компании Red Wings. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Бутово. Спортсмен Андрей Чурин вместе со своими знакомыми ворвался в квартиру пострадавшего, после чего бортпроводника насильно вывезли из Бутово в Подольск, где в подвале жилого дома начали пытать.

Во время избиения мужчина сообщил, что не сможет вернуть долг, который составил более миллиона рублей. В результате у него забрали дорогостоящие устройства и отпустили, чтобы он смог собрать 1,1 миллиона рублей.

Бортпроводник отправился в полицию. Правоохранители задержали экс-футболиста и его знакомого во время встречи, на которой должник должен был передать деньги.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, разбое и вымогательстве.

Ранее в Челябинске мужчины похитили мигранта, вывезли в лес и заставили лаять.