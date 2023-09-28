Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболиста подозревают в похищении бортпроводника, который должен ему 1,1 млн рублей

Shot: экс-футболист пытал бортпроводника и требовал вернуть 1,1 млн рублей

close
100%
Пресс-служба ФСБ России

В Подмосковье экс-футболиста обвинили в похищении бортпроводника компании Red Wings. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Бутово. Спортсмен Андрей Чурин вместе со своими знакомыми ворвался в квартиру пострадавшего, после чего бортпроводника насильно вывезли из Бутово в Подольск, где в подвале жилого дома начали пытать.

Во время избиения мужчина сообщил, что не сможет вернуть долг, который составил более миллиона рублей. В результате у него забрали дорогостоящие устройства и отпустили, чтобы он смог собрать 1,1 миллиона рублей.

Бортпроводник отправился в полицию. Правоохранители задержали экс-футболиста и его знакомого во время встречи, на которой должник должен был передать деньги.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, разбое и вымогательстве.

Ранее в Челябинске мужчины похитили мигранта, вывезли в лес и заставили лаять.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях