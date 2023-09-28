Депутат на тракторе переехал шестилетнего мальчика в селе под Тюменью

В Ярковском районе Тюменской области депутат сельского поселения за рулем трактора переехал ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в селе Чечкино на территории частного домовладения, мальчик просил покататься, но находившийся за рулем трактора депутат Староалександровского сельского поселения не заметил его и случайно переехал.

По данным URA.Ru, на место была вызвана скорая помощь, ребенок получил тяжелые травмы, спасти его не удалось, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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