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Депутат на тракторе переехал шестилетнего мальчика в селе под Тюменью

Ural Mash: под Тюменью депутат на тракторе задавил шестилетнего мальчика

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Pexels

В Ярковском районе Тюменской области депутат сельского поселения за рулем трактора переехал ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в селе Чечкино на территории частного домовладения, мальчик просил покататься, но находившийся за рулем трактора депутат Староалександровского сельского поселения не заметил его и случайно переехал.

По данным URA.Ru, на место была вызвана скорая помощь, ребенок получил тяжелые травмы, спасти его не удалось, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее водитель попытался задавить воронежца после драки на заправке.

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