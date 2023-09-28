Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Личинку мухи извлекли из глаза ребенка астраханские врачи

В Астрахани врачи извлекли из глаза ребенка личинку мухи

В Астрахани муха отложила личинку в глазу десятилетнего мальчика, когда он играл на улице. Об этом сообщается в Telegram-канале Областной детской клинической больницы.

Астраханского школьника доставили в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в глазу, отечность и покраснение. По словам мальчика, он играл на улице, когда ему в глаз попала муха, он не придал этому значения и смахнул насекомое, вечером глаз начал сильно болеть.

Во время осмотра медики обнаружили на роговице подвижную личинку мухи, которая могла проникнуть туда из яйца, отложенного насекомым.

«Личинка могла продвинуться в более глубокие слои глаза, и тогда бы потребовалось более серьезное лечение», — рассказал врач-офтальмолог Аслан Джалилов.

Инородное тело удалось извлечь, мальчик проходит лечение амбулаторно.

Ранее живого червя длиной 8 см извлекли хирурги из мозга женщины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях