Личинку мухи извлекли из глаза ребенка астраханские врачи

В Астрахани муха отложила личинку в глазу десятилетнего мальчика, когда он играл на улице. Об этом сообщается в Telegram-канале Областной детской клинической больницы.

Астраханского школьника доставили в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в глазу, отечность и покраснение. По словам мальчика, он играл на улице, когда ему в глаз попала муха, он не придал этому значения и смахнул насекомое, вечером глаз начал сильно болеть.

Во время осмотра медики обнаружили на роговице подвижную личинку мухи, которая могла проникнуть туда из яйца, отложенного насекомым.

«Личинка могла продвинуться в более глубокие слои глаза, и тогда бы потребовалось более серьезное лечение», — рассказал врач-офтальмолог Аслан Джалилов.

Инородное тело удалось извлечь, мальчик проходит лечение амбулаторно.

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