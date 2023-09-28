Сотрудница банка похитила у клиентов более 15 млн рублей и сбежала

МВД Башкирии объявило в розыск сотрудницу банка, женщину подозревают в похищении средств клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель группы операционного обслуживания юридических лиц одной из кредитно-финансовых организаций присваивала себе деньги клиентов и знакомых, которые обращались с просьбой вложить средства на счета с хорошим процентом.

До кассы деньги не доходили, в общей сложности обманутые люди лишились 15 миллионов рублей, а сотрудница банка скрылась с похищенными деньгами, ее местонахождение неизвестно.

МВД республики устанавливает круг пострадавших и просит оказать содействие в поиске подозреваемой Тахаутдиновой Лилии Вагизовны. Женщине на вид 55-60 лет, рост 170 см, плотного телосложения. Была одета в темно-синюю ветровку, черные классические брюки, белую рубашку, черную жилетку, при себе имела сумку бордового цвета.

Ранее москвичка переоделась в свою мать и сняла деньги с ее банковского счета.