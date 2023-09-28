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Посетителям Октоберфеста пригрозили запретом на вход за нацистские приветствия

Bild: гостям Октоберфеста могут запретить посещать фестиваль за нацистские жесты

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Angelika Warmuth/Reuters

Организаторы немецкого фестиваля Октоберфест могут ввести запрет на посещение мероприятия людьми, показавшими нацистское приветствие. Об этом сообщила местная газета Bild am Sonntag, сославшись на одного из координаторов празднования.

Речь идет об инциденте, который произошел во время вечеринки в федеральной земле Саксония. Во время мероприятия диджей по просьбам гостей включил марш Вермахта, после чего посетители начали демонстрировать нацистское приветствие.

Позже видеозапись, на которой запечатлено неподобающее поведение немецких граждан, попала в сеть. В результате организаторы Октоберфеста подали жалобу и передали сотрудникам правоохранительных органов информацию, касающуюся предполагаемых участников вечеринки.

«Если они виновны, то им будет пожизненно запрещено участвовать в нашем Октоберфесте», — прокомментировал один из организаторов фестиваля Маттиас Брауне.

Согласно данным здания, диджей отрицает свою вину в произошедшем. По его словам, он не знал об обстоятельствах создания нацистского марша и стоящей за этой музыкой историей. Кроме того, мужчина пообещал не откликаться на подобные просьбы гостей в следующий раз.

Ранее принц Монако Альбер появился на вечеринке, прошедшей в рамках Октоберфеста в Мюнхене.

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