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ВСУ обстреляли зернохранилища в подконтрольной РФ части Харьковской области

Ганчев: ВСУ повредили зернохранилища в подконтрольной РФ части Харьковщины

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по фермерским предприятиям, расположенным на подконтрольной российским властям части Харьковской области. В результате несколько зернохранилищ и единиц сельскохозяйственной техники оказались повреждены, написал в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Он отметил, что указанные фермерские предприятия находятся в тыловых районах Харьковской области. При этом специалисты зафиксировали попадание украинских снарядов в местные хранилища зерна, а также различные технические средства.

«Результат подлого удара украинских преступников — большие убытки для наших аграриев», — добавил Ганчев.

Днем 28 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В районе села Макаровка средства защиты перехватили украинский беспилотник.

Спустя несколько часов стало известно о попытке еще двух дронов ВСУ атаковать территорию российского региона. Как сказал глава Курской области, военные при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили летательные аппараты вблизи села Горналь. При посадке один из БПЛА взорвался, но обошлось без пострадавших.

Ранее в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обстрелов Краснояружского района со стороны украинских военных.

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