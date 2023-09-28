Врач-рабиолог рассказала, как можно заразиться бешенством

Врач-рабиолог Ирина Антипина рассказала «Газете.Ru», что человек может заразиться бешенством через прикосновение — животные вылизывают себя, у человека на руках могут быть микротрещины, через которые вирус имеет шанс проникнуть в организм.

«Если погладить (больную бешенством. – «Газета.Ru») собаку, то заразиться можно. Животные периодически себя облизывают и могут оставить на шерсти слюну. А на руках очень много микротрещин, травм, поэтому вероятность попадания вируса к человеку есть. Промыть рану водой с мылом, этого недостаточно, так как, конечно, можно частично удалить вирус, но гарантировать стопроцентное непопадание вируса мы не можем, поэтому мы делаем прививки даже просто при ослюнении, без всяких ссадин, царапин, просто при повреждении кожных покровов. Если касается кисти, головы, шеи, опасных мест, слизистых, мы все равно делаем прививки», — сказала она.

Рабиолог подчеркнула, что 40 уколов в живот от бешенства уже давно никто не делает. По ее словам, сейчас полный курс лечения состоит из шести прививок, которые делают в течение трех месяцев.

«40 уколов уже никто не делает, это древние способы. У нас уже не делают лет 20-25. У нас сейчас полный курс — шесть прививок в течение трех месяцев по схеме. Если по показаниям, то делать их обязательно. Единственное, что можно сделать 3 прививки, если есть возможность наблюдения за животным в течение 10 дней, если оно не погибает, то прививки прекращают. А полный курс прививок нужен, если животное неизвестное или если оно погибает», — пояснила она.

Антипина добавила, что не все животные, больные бешенством, становятся агрессивными, многие из них, напротив, могут быть вялыми.

«Бывает вялотекущее течение заболевания, то есть параличи, особенно это наблюдается у кошек. У них бывает такое: они заторможенные, вялые и необязательно агрессивные. Животные, когда они больны бешенством, меняют свой характер поведения. Например, агрессивные собаки наоборот начинают ластиться. Даже дикие животные могут подойти к человеку и никакой агрессии не проявлять. Признаки бешенства — очень смазанные, они не такие явные. Агрессия — не признак бешенства и отказ от воды – это не признак. На последней стадии у животных опущены уши, одно сильнее другого. У них косоглазие, слюнотечение, шаткая походка, хвост опущенный», — заключила она.

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Он был учрежден по инициативе ВОЗ. Дата призвана привлечь внимание к проблеме распространения болезни, а также к ее последствиям.

Ранее в Госдуме заявили, что России нужна пропаганда прививок от бешенства.