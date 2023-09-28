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Российская НПК совместно с волонтерами высадили саженцы деревьев

В Рязани высадили 135 саженцев деревьев

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Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в комплекс НК «Роснефть») совместно с волонтерами «Движения первых», юнармейцами, школьниками и общественниками высадили 135 саженцев дуба, пирамидального тополя и крупнолистной липы, сообщает пресс-служба компании.

Деревья не только украсят город, но и повысят его экологическую обстановку. Например, пирамидальные тополя выделяют кислород как днем, так и в ночное время, поскольку фотосинтез дерева происходит круглосуточно. Срок жизни тополя – около 300 лет.

Также в сквере Скобелева в Дашково-Песочне нефтяники совместно с молодежными волонтерскими движениями сформировали «Аллею нефтяников», приурочив акцию к 180-летию со дня рождения выдающегося русского полководца и военного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. Это уже вторая именная аллея от Рязанской НПК в городе.

Кроме того, коллектив Рязанской НПК участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению.

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