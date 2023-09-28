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В Молдавии нашли обломки ракеты

В МВД Молдавии сообщили об обнаружении обломков ракеты

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МВД Республики Молдова

В МВД Молдавии сообщили, что обломки ракеты были найдены в озере Харбовец рядом с городом Анений-Ной, что в 30 км от границы с Украиной, передает пресс-служба ведомства.

Как заявили в ведомстве, полиция закрыла доступ людей в этот район, поскольку на дне озера может находиться компонент со взрывчатым материалом. Специалисты работают на месте. Происхождение ракеты предстоит установить.

25 сентября сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков сообщил, что осколки ракеты, вероятно зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300, были обнаружены в приднестровском селе Кицканы близ Тирасполя.

Согласно его информации, саперы изъяли и изучили фрагменты, нашли на них элементы маркировки, по которым получилось установить, что эта ракета образца 1968 года.

Беляков также рассказал, что в ночь на 25 сентября в небе над селом Кицканы в районе улицы Юности прогремел сильный взрыв, который разбудил и встревожил местных жителей.

Ранее сообщалось, что обломки сбитой в Калужской области ракеты С-200 упали у частного дома.

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