В Хабаровском крае заметили лисицу, которая погналась за машиной

В Хабаровском крае житель Оренбурга заснял, как лисица бежит за его машиной. Об этом сообщает 56orb.ru.

По словам очевидца, хищница не обращала внимания на то, что рядом с ней находится мотор машины и люди. Лисица просто заметила еду в руках водителя и решила забрать ее, поэтому погналась за автомобилем.

«Мы остановились, дали ей хлеба, но из машины не выходили», — поделился мужчина.

После того, как животное наелось, оно убежало в лес и больше не преследовало мужчину.

Он добавил, что на этой территории лисы не выглядят истощенными, как в его регионе. Также мужчина заметил следы других диких зверей в лесах Хабаровского края. По его предположению, рядом с людьми обитают медведи или волки.

Ранее в Оренбургской области медведь побежал по полю наперегонки с машиной.