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Диетолог перечислила самые полезные виды сыров

Диетолог Писарева назвала моцареллу и пармезан самыми полезными сырами

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Shutterstock

Моцарелла, фета, козий сыр и пармезан — самые полезные виды сыров, заявила диетолог Ирина Писарева. По ее словам, эти сыры богаты необходимыми витаминами, микроэлементами и незаменимыми аминокислотами.

«Сыр, конечно же, должен быть в рационе каждого человека. У сыров достаточно много полезных свойств, которые улучшают действие сердечно-сосудистой системы. Они содержат витамины D, большое количество кальция, поэтому сыр укрепляет кости, повышает иммунитет, поддерживает хорошее состояние микрофлоры кишечника», — сказала Писарева.

Среди молодых сыров диетолог выделила моцареллу, фету и козий сыр. Они отличаются небольшой калорийностью и богаты витаминами и микроэлементами.

«Сыр моцарелла делается из буйволиного молока. Он не такой калорийный, может использоваться при диетах. Содержит триптофан — полезные аминокислоты, валин. Богат кальцием и фосфором, содержит большое количество витамина В12. Этот сыр полезно употреблять при анемии и недостатке белка. Фета, если он не очень соленый, из овечьего или козьего молока, тоже обладает полезными свойствами. Содержит фосфор, кальций, что необходимо для наших костей и зубов. Козий сыр отлично подойдет для тех, у кого есть непереносимость лактозы. Он тоже богат полезными витаминами и минералами, железом, магнием, калием», — отметила Писарева.

Из семьи выдержанных сыров диетолог выделила пармезан. Он содержит в своем составе огромное количество незаменимых аминокислот, фосфора, изовалерьяновую кислоту, обладающую успокаивающим и противосудорожным действием.

«Этот сыр — чемпион по содержанию железа и кальция. Его не рекомендуется есть в больших количествах, но немного, в качестве добавки к своему рациону, будет полезно», — пояснила Писарева.

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