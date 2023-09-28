Врачи выяснили, какой чай может причинить вред здоровью

Сладкий чай может быть опасен для здоровья, выяснили специалисты. Он не только может спровоцировать набор веса, но и вызвать нарушение углеводного обмена, рассказал «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Чай с сахаром является источником быстро усваиваемых рафинированных углеводов, пояснил врач. Если такой напиток станет частью ежедневного рациона, то в конечном итоге это может привести к нарушению углеводного обмена и даже сахарному диабету.

Не менее вреден чай с медом – это такой же сладкий напиток, так как при добавлении меда в горячую воду теряются все его полезные компоненты, а остаются только сахара, объяснил Арзамасцев.

«Это также негативно сказывается на организме и может привести к тем же проблемам, что и чай с сахаром», – добавил нутрициолог.

Сладкий чай также может вызвать зависимость от быстрых углеводов, и даже при отказе от напитка, по словам Арзамасцева, человек будет стремится постоянно есть что-то сладкое в течение дня.

Диетологи ранее также заявили об опасности для здоровья пакетированного чая. По их мнению, в пакетики добавляют чайный мусор, остатки чайного производства, поэтому лучше сделать выбор в пользу листового чая.