Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Уфе иностранец устроил пожар в торговом центре, собираясь поджечь двух мужчин

В Уфе задержаны иностранцы, устроившие в ТЦ пожар, чтобы поджечь посетителей

В Уфе задержали иностранцев, совершивших поджог в торговом центре. Об этом сообщает МВД Медиа.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, как злоумышленник с канистрой бензина выбегает из помещения в коридор и выливает содержимое емкости на двух мужчин. При этом большая часть легковоспламеняющейся жидкости осталась на полу в непосредственной близости от поджигателя, но тот не обратил на это внимания и подставил источник огня к луже.

В итоге посетители и работники ТЦ «Иремель» были вынуждены эвакуироваться из охваченного огнем пространства. Один из свидетелей смог справиться с пламенем с помощью огнетушителя.

Как отметила представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали двух иностранцев, причастных к поджогу в торгово-развлекательном центре.

Ранее страдающий психическим заболеванием житель Омской области кастрировал сам себя.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях