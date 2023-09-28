В Уфе иностранец устроил пожар в торговом центре, собираясь поджечь двух мужчин

В Уфе задержали иностранцев, совершивших поджог в торговом центре. Об этом сообщает МВД Медиа.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, как злоумышленник с канистрой бензина выбегает из помещения в коридор и выливает содержимое емкости на двух мужчин. При этом большая часть легковоспламеняющейся жидкости осталась на полу в непосредственной близости от поджигателя, но тот не обратил на это внимания и подставил источник огня к луже.

В итоге посетители и работники ТЦ «Иремель» были вынуждены эвакуироваться из охваченного огнем пространства. Один из свидетелей смог справиться с пламенем с помощью огнетушителя.

Как отметила представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали двух иностранцев, причастных к поджогу в торгово-развлекательном центре.

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