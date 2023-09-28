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Москвичам рассказали, когда в городе «включится осень»

Синоптик Цыганков: климатическая осень в Москве наступит с 1 октября

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Depositphotos

Похолодание ожидается в Москве с начала октября, рассказал «Москве 24» замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В воскресенье, 1 октября, у нас включится осень. Днем будет облачно, дождь и 15…18°C тепла», — сказал Цыганков.

В понедельник, 2 октября, по его словам, будет облачно, местами возможен дождь. Днем температура воздуха прогреется до +11…+16°C. Во вторник, 3 октября, осадки не ожидаются, температура — +12...+17°C. В среду, 4 октября, будет также облачная погода с небольшим дождем, температура — в пределах +13…+18°C.

Синоптик напомнил, что климатическая осень в 2022 году пришла в столицу 1 сентября, в этом году ее наступление задержалось на месяц.

«Весь сентябрь у нас бабье лето, тепло. Последние дни месяца тоже будут комфортными. Самой теплой на неделе ожидается пятница, 29 сентября. Днем будет переменная облачность, без осадков, солнце и +21…+23°C», – говорит Цыганков.

Накануне ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что в середине октября возможно появление первого снега.

Ранее Гидрометцентр пообещал теплую погоду в ряде регионов России.

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