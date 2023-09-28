В Удмуртии мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней родственницы

В прокуратуре Удмуртии утвердили обвинительное заключение по делу мужчины, которого подозревают в изнасиловании малолетней родственницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Инцидент произошел в июне 2023 года, но известно об этом стало только сейчас. По версии правоохранителей, местный житель встретил пострадавшую и под неизвестным предлогом увел ее в безлюдное место. Там применил насилие и надругался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, сопряженное с преступлением против личности.

Уголовное дело направят в Верховный суд региона. За надругательство мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно.

Ранее в Ленобласти задержали дворника по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы.