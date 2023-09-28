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МЧС раскрыло детали о пассажирах сгоревшей в Московской области маршрутки

МЧС: в сгоревшей на Новорязанском шоссе маршрутке не было пассажиров

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В маршрутном такси, которое сгорело на дороге на юго-востоке Московской области, не было пассажиров. Об этом телеканалу «360» сообщили в МЧС. По данным ведомства, маршрутка следовала пустая.

Другой информации в МЧС пока не сообщали.

Напомним, происшествие случилось на Новорязанском шоссе в районе торгового центра «Петрович». В соцсетях жители предполагают, что микроавтобус следовал по маршруту РП ОктябрьскийКотельники.

На появившихся в сети видеокадрах видно, что маршрутка сгорела дотла. О причинах возгорания и судьбе водителя на данный момент ничего неизвестно.

Ранее водитель маршрутки в Саратове остановил машину, чтобы зайти в магазин и купить себе сигареты.

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