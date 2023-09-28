Сын Кадырова выложил в соцсетях первый пост после видео с избиением поджигателя Корана

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Кадыров выложил первый пост в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после избиения Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал Кадыров-младший.

До этого Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что глава Чечни «бросил вызов» правовой системе страны.

27 мая 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана.

Позже уполномоченный по правам человека по Чечне Мансур Солтаев пообещал проверить ситуацию с якобы избиением арестованного за сожжение Корана Журавеля. Тот утверждает, что в СИЗО он подвергся насилию со стороны сына Кадырова. Проверку поручила провести омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. Журавель находится в СИЗО Грозного. Его арестовали на два месяца по делу об оскорблении чувств верующих. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти виновных в избиении Елены Милашиной и Александра Немова.