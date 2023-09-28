Пожар произошел в многоэтажке в Королеве

Пожар произошел в жилом многоэтажном доме в подмосковном Королеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Королев».

Возгорание произошло в квартире, судя по кадрам, на четвертом или пятом этаже. Жители дома вылезают через окна. На распространенном видео можно увидеть, как молодой человек помогает женщине спастись из горящей квартиры.

Пожарные прибыли на место, идет эвакуация людей.

Других подробностей не приводится.

В этот же день сообщалось, что в Воронеже в жилом многоквартирном доме взорвался самогонный аппарат. Пожара после взрыва не последовало, однако повредились окна на балконе квартиры.

Накануне пожар произошел на складе с химикатами в башкирском Ишимбае. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в хранилище химикатов на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее после взрыва электросамоката в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело.