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В Воронеже самогонный аппарат взорвался в квартире

МЧС: в Воронеже самогонный аппарат взорвался в жилом доме, поврежден балкон

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Haggardous50000/Shutterstock

В Воронеже в жилом многоквартирном доме взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Воронежской области.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Владимира Невского, в квартире на втором этаже. Пожара после взрыва не последовало, однако повредились окна на балконе квартиры. Пострадавших нет.

Других подробностей не приводится.

В начале сентября в Липецке 80-летний мужчина попал больницу с сильным ожогом после взрыва самогонного аппарата.

При взрыве аппарата пенсионера обдало кипящей жидкостью, он получил ожоги I - III степеней 20% покровов тела, пострадали лицо, туловище, руки и ноги.

Также в мае в Комсомольске-на-Амуре семь автомобилей получили повреждения после взрыва самогонного аппарата. Инцидент произошел в жилом доме по улице Дикопольцева. Из-за взрыва газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже выбило стекла.

Ранее после взрыва электросамоката в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело.

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