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Под Красноярском четыре экипажа ДПС догоняли водителя, нарушившего скоростной режим

В Канске водитель спровоцировал погоню и протаранил несколько патрульных машин

В Канске Красноярского края погоня нескольких экипажей ДПС за водителем-нарушителем попала на видео. Его опубликовали в группе «ЧП Канск» во «ВКонтакте».

Патрулирующие ночной город полицейские заметили иномарку, которая проехала улицу Герцена, в три раза превысив допустимую скорость. Причем нарушение инспекторы успели зафиксировать несколько раз, а после очередного круга и вновь сделанного полицией предупреждения гонщик спровоцировал за собой погоню.

Мужчина не пожелал подчиниться законному требованию и остановиться, поэтому начал активное сопротивление. Он задел своим бортом сначала один преследовавший его патрульный автомобиль, а затем и второй, создав при этом несколько аварийных ситуаций для других участников дорожного движения.

Всего в преследовании нарушителя поучаствовали четыре экипажа дорожной службы, но в итоге водителя удалось поймать. Его остановили на другом берегу реки Кан, на Московской улице. Свидетели отметили, что у автомобиля гонщика были пробиты два колеса.

Ранее вооруженный мужчина устроил погоню и угрожал инвалиду, выдавая себя за полицейского.

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