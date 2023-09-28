Во Владивостоке эвакуировали дом из-за жильца, который принес в квартиру снаряд

Жильцов многоквартирного дома эвакуировали во Владивостоке после сообщения о том, что житель принес домой похожий на снаряд предмет, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Владивостоку.

По информации полиции, жительница Ленинского района города позвонила в дежурную часть и рассказала, что ее муж принес домой предмет, похожий на боеприпас. На место прибыла следственно-оперативная группа полицейских и взрывотехники, жителей дома эвакуировали.

Как выяснилось, мужчина, который и принес в дом опасный предмет, нашел снаряд в одном из парков. Он признался, что решил отнести его домой. Предмет изъяли и вывезли для уничтожения.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, добавили в местном МВД.

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