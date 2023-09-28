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Момент мощного взрыва в Ташкенте попал на видео

В Ташкенте момент взрыва на складах попал на видео

Момент взрыва на таможенном складе в Ташкенте опубликовал Telegram-канал Mash. Как пишут авторы канала, в это время там было очень много людей. Количество пострадавших до сих пор неизвестно.

В небо над городом поднимается огромный столб дыма, люди делятся в соцсетях кадрами последствий. К месту ЧП прибыли десятки машин скорой помощи и пожарных.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Омбудсмен региона Гегам Степанян заявил, что пострадавшим срочно необходима эвакуация по воздуху.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж готов оказать свою помощь пострадавшим при ЧП в Степанакерте.

Жители Нагорного Карабаха начали массово покидать непризнанную республику после того, как Баку провел там антитеррористическую операцию.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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