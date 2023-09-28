В Мексике медведь испортил пикник отдыхающим

В Мексике медведь наведался на семейный пикник и съел еду на глазах у туристов. Об этом сообщает издание UPI.

Инцидент произошел в парке города Сан-Педро-Гарса-Гарсия. Как рассказала мексиканка Сильвия Масиас, которая выложила в своем TikTok видео пикника с медведем, животное застало ее и сына врасплох.

На кадрах женщина сидит за деревянным столом на природе, а в десяти сантиметрах от них, на столе, стоит медведь, который поедает разложенную туристами еду. При этом женщина прижимает своего сына-подростка к себе так, чтобы юноша не видел медведя. Как объяснила Масиас, у ее 15-летнего сына Сантьяго синдром Дауна и он очень боится животных, поэтому она пыталась максимально уберечь его от негативного опыта.

Съев всю еду, медведь обнюхал людей, слез со стола и убежал в лес.

Масиас отметила, что опыт работы акушеркой и инструктором по йоге помог ей сохранять хладнокровие, когда зверь находился от нее с сыном всего в нескольких сантиметрах.

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