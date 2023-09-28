Россияне стали чаще питаться дома

Большинство — 42% — россиян сообщили, что за последний год стали питаться дома чаще. Это показало совместное исследование Fix Price и исследовательского холдинга Ромир, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В Дальневосточном и Сибирском федеральных округах более часто питаться дома стали 52% и 49% соответственно, в Уральском и Приволжском федеральных округах — по 46%, в Москве — 45%, что выше среднего значения по стране. Реже питаться дома стали 6% ― в основном это люди в возрасте 18-24 лет, неженатые люди и студенты.

Среди причин, по которым респонденты стали предпочитать домашнюю еду, названы более приятный вкус домашней еды (57%), стремление экономить деньги (42%) и удобство (35%). 80% опрошенных россиян согласились с утверждением, что домашнее питание — более здоровое.

Исключительно дома питаются 32% опрошенных россиян, 49% сообщили, что «чаще всего» питаются дома, а 16% едят и в заведениях общепита, и дома поровну. Чаще всего питаются вне дома лишь 3%.

Опрос показал, что женщины по-прежнему готовят намного чаще мужчин — 75% и 12% соответственно. Что касается времени на готовку, то треть готовящих мужчин тратит на приготовление еды меньше часа в день, когда таких женщин 15%. Две трети россиян готовят 1-2 часа в день.

Что касается товаров для готовки, 68% россиян покупают их по необходимости, а 25% — спонтанно, когда видят что-то красивое и полезное.

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