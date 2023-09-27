В Дагестане ввели запрет на использование дронов

Запрет на использование дронов вводится на территории Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

«Запретить использование беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Дагестан», — уточнили в документе.

В указе отмечается, что исключение будет сделано только для БПЛА, которые используют госорганы или также организации, выполняющие оборонный заказ. Запрет введен до снятия режима базовой готовности, который действует с октября 2022 года.

18 августа власти Херсонской области запретили использование беспилотников для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

23 августа запрет на полеты дронов ввели в Вологодской области.

До этого заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак сделал заявление, что некоторые виды БПЛА могут включить в экспериментально-правовой режим.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, когда введут исключения на запрет использования дронов.