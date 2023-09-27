Пермяк, прокрутивший тело своей девушки в мясорубке, оказался на свободе

Осужденный за убийство бывшей девушки пермяк оказался на свободе, пять лет назад мужчина убил свою возлюбленную, прокрутил ее тело в мясорубке и выбросил в реку. Об этом сообщает «59.ru».

Приговоренный к 11 годам заключения житель Пермского края Дмитрий Зеленский отбыл всего три года из назначенного срока и ушел на СВО. Родные погибшей девушки были уверены в том, что преступник не выйдет на свободу, но летом по маленькому городку Губаха, где он жил, поползли слухи о том, что убийца помилован.

Еще во время следствия он признался в том, что убил бывшую возлюбленную в ходе ссоры из-за того, что не хотел знакомиться с ее родителями.

«Расчленил тело, переработал в мясорубке, кости собрал в три пакета и выбросил в реку, дома провел тщательную уборку», — рассказывал на допросах обвиняемый.

С 2019 года пермяк сидел в колонии №37 под Чусовым, мать Дмитрия Зеленского считает, что сын искупил вину и раскаялся. В зоне СВО мужчина находился до апреля 2023 года, спустя еще два месяца получил помилование.

Возвращаться в родной город виновный в убийстве не планирует, он намерен жить в Анапе. По решению суда пермяк должен выплатить компенсации по миллиону рублей отцу и сестре убитой девушки.

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