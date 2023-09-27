Врач рассказала, почему полезно пить чай с мятой

Чай с мятой является отличным напитком, который помогает бороться со стрессом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Самый лучший антистресс-напиток в нашей полосе — это мятный чай. Он содержит большое количество ментола, который обладает мощными лечебными и седативными свойствами», — сказала она.

Врач отметила, что стресс негативно сказывается на здоровье человека, в результате может происходить повышение давления, увеличение частоты сердечных сокращений, сгущение крови и спазм сосудов.

Мята помогает расширить сосуды, снять спазм и улучшить текучесть крови. Она содержит витамины A, C и группы B, которые необходимы для работы нейронов, уточнила Мухина. Еще одно полезное свойство чая с мятой — улучшение оттока желчи.

«Ее застой всегда ведет к изменению состояния нервной системы и появлению раздражительности, агрессии. За счет того, что мята регулирует отток желчи, она прекрасно снимает стресс, раздражительность», — заключила эксперт.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что черный чай обладает тонизирующим действием и может помочь взбодриться.

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