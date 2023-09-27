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В сети появились кадры крушения Ил-76 в Мали

Опубликовано видео крушения грузового самолета Ил-76ТД в Мали

Видеозапись, на которой запечатлен момент крушения грузового самолета Ил-76ТД в аэропорту малийского города Гао, появилась в сети. Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал AviaNews.

Согласно полученной информации, самолет принадлежал Военно-воздушным силам Мали. При этом на кадрах видно, как он сначала приземляется на взлетно-посадочной полосе с существенным перелетом.

Уже в следующее мгновение воздушное судно на высокой скорости взлетает и начинает набирать высоту, после чего разрушается. В результате Ил-76ТД падает на землю и загорается.

23 сентября малийский новостной портал Malijet сообщил, что в аэропорту города Гао разбился самолет. Издание подчеркнуло, что инцидент произошел во время захода воздушного судна на посадку. На место аварии сразу направили бригады пожарных, однако другие подробности произошедшего не уточнялись.

В тот же день пассажирский самолет Ан-26, следовавший из якутского города Ленск, совершил аварийную посадку в иркутском аэропорту. Причиной послужил отказ двигателя. По имеющимся данным, на борту воздушного судна находились 25 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ранее в Пензенской области произошло крушение легкомоторного самолета.

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