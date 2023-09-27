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В США живет самая старая аквариумная рыбка, которой около 100 лет

Oddity Central: 100-летняя аквариумная рыбка из США признана самой старой в мире

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В США живет самая старая аквариумная рыбка, которой около 100 лет, пишет Oddity Central.

Рыбка по кличке Мафусаил прибыла на территорию США в 1938 году на пароходе из Австралии. Ученые полагают, что на сегодняшний момент она самая старая аквариумная рыба в мире — тесты показали, что ей от 92 до 100 лет.

Мафусаил относится к двоякодышащим, которые могут обитать как на суше, так и в воде. Сотрудники, наблюдающие за рыбой, описывают ее как счастливую и довольную.

Специалисты отмечают, что обычно с возрастом у рыб начинаются изменения в позвоночнике, становятся мутными глаза и даже появляется седая чешуя. Однако у Мафусаила таких признаков старения замечено не было.

«Не знаем, связано ли это с ее возрастом, но физически эта рыба отличается [от старых рыб]», — добавили они.

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