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В Москве объявили итоги рейтинга лучших менеджеров России

Менеджеры ВТБ победили в нескольких номинациях рейтинга «Топ-1000 менеджеров»

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Unsplash

Топ-менеджеры ВТБ стали победителями в нескольких номинациях ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» от Ассоциации менеджеров России и ИД «Коммерсантъ», сообщает пресс-служба ВТБ.

Первый заместитель президента-председателя правления Дмитрий Пьянов стал лучшим в номинации «Топ-100 финансовых директоров». Заместитель президента-председателя правления Вадим Кулик занял первое место в номинации «Топ-25 директоров по цифровой трансформации». Руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент Глеб Ермаков победил в номинации «Топ-100 директоров по персоналу», а начальник управления закупок – вице-президент Илья Веткин – в номинации «Топ-25 директоров по закупкам».

Экспертное сообщество оценило профессионализм и компетенции команды ВТБ в области финансового менеджмента, кадровой политики и цифровой трансформации бизнеса.

В рейтинг также вошли представители компаний группы ВТБ: ВТБ Лизинг, ВТБ Арена, ГК «Галс-Девелопмент» и НПФ «Открытие».

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