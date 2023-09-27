Названы продукты, останавливающие выпадение волос

Сбалансированное питание играет важнейшую роль в поддержании здоровья и красоты волос. Об этом в интервью Pravda.Ru заявила нутрициолог Дарья Русанова. По ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать белок, железо, жирные кислоты, а также витамины.

Эксперт напомнила, что белок содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, а также в бобовых и орехах. Железом, по ее словам, богаты индейка, яйца, шпинат и гречка.

«Организм также нуждается в витаминах и минералах, таких как A, C, D, E, B-комплекс, цинк и селен. Овощи, фрукты, орехи, семена и цельнозерновые продукты — вот источники, которые важны для поддержания здоровья волос», — продолжила нутрициолог.

Она добавила, что витамины группы В стимулируют естественную выработку коллагена, который поддерживает молодость и блеск волос. Содержатся они в яйцах, орехах, семенах и рыбе. Питают волосы, по ее словам, и жирные кислоты (омега-3), которыми богаты лосось, льняное семя и грецкие орехи.

Врач-дерматолог, трихолог Ольга Саперова до этого отмечала, что стресс, нехватка витаминов и наследственная предрасположенность могут спровоцировать облысение. При этом, по ее словам, окрашивание волос не провоцирует их выпадение.

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