Подросток получил травмы, когда пытался залезть на крышу школы в Мытищах

В Мытищах с лестницы, ведущей на крышу школы, сорвался подросток, мальчик госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мытищи Live».

Инцидент произошел 26 сентября в школе №6 в Мытищах, шестиклассник решил забраться на крышу образовательного учреждения по пожарной лестнице и сорвался с высоты.

По словам одноклассников мальчика, во время контрольной к ним в класс забежал директор, который увидел ребенка в окно. 11-летнего мальчика без сознания госпитализировали с многочисленными переломами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее кубанский семиклассник выпал из окна школы после конфликта с бабушкой.