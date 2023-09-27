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Подросток получил травмы, когда пытался залезть на крышу школы в Мытищах

В Подмосковье ребенок сорвался с высоты, пытаясь забраться на крышу школы

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РИА «Новости»

В Мытищах с лестницы, ведущей на крышу школы, сорвался подросток, мальчик госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мытищи Live».

Инцидент произошел 26 сентября в школе №6 в Мытищах, шестиклассник решил забраться на крышу образовательного учреждения по пожарной лестнице и сорвался с высоты.

По словам одноклассников мальчика, во время контрольной к ним в класс забежал директор, который увидел ребенка в окно. 11-летнего мальчика без сознания госпитализировали с многочисленными переломами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее кубанский семиклассник выпал из окна школы после конфликта с бабушкой.

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