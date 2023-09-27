В Наро-Фоминске завершили укладку нового покрытия на региональной дорожной сети. В этом году там асфальтобетонное покрытие обновили на 9 участков общей протяженностью более 25 км. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Благодаря голосованию жителей на портале «Добродел» покрытие длиной почти 3 км обновили на участке вблизи остановки Ферма до деревни Рыжково — это подъездная дорога к деревне и нескольким СНТ. На участке от Наро-Фоминского шоссе до деревни Таширово заменили свыше 2,8 км покрытия. Этот участок ремонта служит проездом к детскому саду, почте, дому культуры и церквям. Также покрытие отремонтировали на участке от деревни Новозыбинка до деревни Веселево, на ул. Можайской в деревне Семенково, на ул. Шосейной в деревне Слизнево и на ул. Жданова в Апрелевке», - говорится в сообщении.

В черте города работы провели на участке от ул. Окружной до поворота на 1-й Ноябрьский проезд, на Наро-Фоминском шоссе и на ул. Погодина.

На всех участках заменили покрытие, укрепили обочины и до конца ремонтного сезона нанесут разметку.