Под Архангельском вооруженный подросток потребовал у 11-летнего мальчика вейп или деньги

В Котласе несовершеннолетний местный житель ответит в суде за разбойное нападение на ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

Инцидент, причастность обвиняемого к которому установили следователи, произошел еще 17 мая. Тогда 17-летний подросток встретил 11-летнего мальчика на улице и потребовал у него денежные средства или вейп. При себе у вымогателя были пневматический пистолет и нож, этими предметами злоумышленник начал угрожать школьнику.

Пострадавший воспринял угрозу незнакомца реально, позаимствовал вейп у своего приятеля и отдал обвиняемому.

Действия молодого человека, скрывшегося с места преступления, квалифицировали как «разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья».

В ближайшее время уголовное дело, возбужденное в отношении подростка, будет рассмотрено в суде.

Ранее юноша почти полгода вымогал деньги у 15-летнего знакомого и избил его, получив отказ.