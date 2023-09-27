Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, чем чревато недолеченное в детстве плоскостопие

Ортопед Саутин: детское плоскостопие грозит проблемами с суставами в будущем

close
100%
Shutterstock

Недолеченное в детстве плоскостопие чревато проблемами с коленными и тазобедренными суставами во взрослой жизни. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил травматолог-ортопед Максим Саутин. Он подчеркнул важность регулярного осмотра детских стоп специалистом.

«Плоскостопие в запущенных вариантах часто сопровождается заваливанием стопы внутрь, увеличивая нагрузку на отделы голеностопного сустава, на различные отделы коленного и тазобедренного суставов», — отметил Саутин.

Если у ребенка диагностировали плоскостопие, по его словам, полезно носить индивидуальные ортопедические стельки, которые перераспределят нагрузку на стопу и позволят избежать прогрессирования проблем.

Травматолог-ортопед ОРТЕКА Михаил Игнатов до этого рассказал, почему важно носить сменную обувь в офисе. По словам врача, выбор обуви существенно влияет на продуктивность. Ключевое значение имеет комфорт стоп, вне зависимости от того, работаем ли мы на ногах или сидя за компьютером.

Ранее врач назвала болезни, о которых могут сигнализировать трещины на стопах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях