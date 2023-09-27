Врач объяснила, чем чревато недолеченное в детстве плоскостопие

Недолеченное в детстве плоскостопие чревато проблемами с коленными и тазобедренными суставами во взрослой жизни. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил травматолог-ортопед Максим Саутин. Он подчеркнул важность регулярного осмотра детских стоп специалистом.

«Плоскостопие в запущенных вариантах часто сопровождается заваливанием стопы внутрь, увеличивая нагрузку на отделы голеностопного сустава, на различные отделы коленного и тазобедренного суставов», — отметил Саутин.

Если у ребенка диагностировали плоскостопие, по его словам, полезно носить индивидуальные ортопедические стельки, которые перераспределят нагрузку на стопу и позволят избежать прогрессирования проблем.

Травматолог-ортопед ОРТЕКА Михаил Игнатов до этого рассказал, почему важно носить сменную обувь в офисе. По словам врача, выбор обуви существенно влияет на продуктивность. Ключевое значение имеет комфорт стоп, вне зависимости от того, работаем ли мы на ногах или сидя за компьютером.

Ранее врач назвала болезни, о которых могут сигнализировать трещины на стопах.