Врач рассказал, с какого возраста и как часто нужно проверять холестерин

Анализ на холестерин чаще всего начинают сдавать с 40 лет. При нормальном состоянии проверять его уровень в крови достаточно один раз в год, отметил в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

Показаниями проверки холестерина в возрасте раньше 40 лет могут быть повышенные давление и уровень сахара, избыток веса. Также раньше холестерин проверяют если у близких родственников были ранние инфаркты.

Если анализ покажет, что уровень холестерина пограничный, то принимать препараты для его снижения – статины – пока не требуется, пояснил Хухрев. Если же их все-таки назначают, то показатели проверяют через месяц.

«И если все вернулось на место, то раз в год, — добавил терапевт. — Если нет, то повышают дозу и смотрят еще через месяц».

Самым эффективным для определения уровня холестерина в крови считается анализ на липопротеиды высокой и низкой плотности. Такой анализ отражает показатели хорошего и плохого холестерина, объяснил врач.

Напомним, по мнению врачей, снизить уровень холестерина в крови можно с помощью здорового образа жизни: отказа от вредных привычек и корректировки питания.