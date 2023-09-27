Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, с какого возраста и как часто нужно проверять холестерин

Терапевт Хухрев: при нормальном холестерине сдавать анализ достаточно раз в год

close
100%
Manish Rajput/Global Look Press/Keystone Press Agency

Анализ на холестерин чаще всего начинают сдавать с 40 лет. При нормальном состоянии проверять его уровень в крови достаточно один раз в год, отметил в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

Показаниями проверки холестерина в возрасте раньше 40 лет могут быть повышенные давление и уровень сахара, избыток веса. Также раньше холестерин проверяют если у близких родственников были ранние инфаркты.

Если анализ покажет, что уровень холестерина пограничный, то принимать препараты для его снижения – статины – пока не требуется, пояснил Хухрев. Если же их все-таки назначают, то показатели проверяют через месяц.

«И если все вернулось на место, то раз в год, — добавил терапевт. — Если нет, то повышают дозу и смотрят еще через месяц».

Самым эффективным для определения уровня холестерина в крови считается анализ на липопротеиды высокой и низкой плотности. Такой анализ отражает показатели хорошего и плохого холестерина, объяснил врач.

Напомним, по мнению врачей, снизить уровень холестерина в крови можно с помощью здорового образа жизни: отказа от вредных привычек и корректировки питания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях