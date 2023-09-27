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Пьяный американец с собакой устроил гонки с полицией на гольф-каре и попал на видео

В США пьяный мужчина с собакой украл гольф-кар и устроил гонки с полицией

Мужчину из США задержали после того, как он украл гольф-кар и устроил гонки с полицией. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, американец с обнаженным торсом, находясь в нетрезвом состоянии, украл гольф-кар со стоянки торгового центра в Лос-Анджелесе. Он посадил на колени свою собаку и начал разъезжать по улицам, привлекая внимание полиции.

Свидетели происходящего смеялись и снимали мужчину на камеру в то время, как полицейские пытались догнать и задержать американца. Сотрудники правоохранительных органов несколько раз пытались догнать угонщика бегом и разворачивали перед гольф-каром ленту с шипами.

Погоня продлилась около 15 километров. Нетрезвый мужчина остановился у супермаркета и попытался убежать, держа в руках пса, но усилиями 12 полицейских его задержали.

«Прости, Рокки, прости меня. Я пьян, я алкоголик. Не пей, не принимай наркотики. Старайся быть лучше», — заявил он, обращаясь к собаке, когда оказался задержан.

Личность пьяного угонщика полицейским установить не удалось. Его обвинили в угоне и грабеже.

Ранее в США пожарная собака на гольф-каре сбила четырехлетнюю девочку.

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