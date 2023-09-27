Суд обязал женщину выплатить $6000 за заказ 211 блюд на вынос

Суд в Британии обязал женщину выплатить $6000 за заказ 211 блюд на вынос, пишет LADBible. Было установлено, что британка использовала для этого чужую банковскую карту.

24-летняя Британни Нарберт рассказала, что заполучила доступ к чужой карте, когда один из знакомых посетил ее дом и предложил заказать доставку еды. Жертва британки ввела в ее телефон свои банковские данные, но потом забыла стереть их.

Узнав об этом, Британни начала заказывать себе еду за чужой счет. Спустя некоторое время ее друг заметил, что с его карты списываются деньги, и обратился в полицию. После расследования полицейские вышли на Нарберт.

Женщина призналась, что действительно заказывала еду, но не знала, что деньги за нее списываются с чужой карты. Доводы британки суду не показались убедительными — ей назначили штраф $6000 и обязали пройти 20-дневний реабилитационный курс.

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