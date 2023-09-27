Астоном раскрыл настоящий цвет Солнца

Несмотря на то, что большинство жителей считают солнце желтым, настоящий его цвет – почти белый. Об этом «Москве 24» рассказал завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Наши глаза убедительно говорят нам, что Солнце желтое. Но цвет его изменится, если мы вылетим за пределы земной атмосферы. На самом деле Солнце почти белое», – объяснил астроном.

Люди видят звезду желтой из-за рассеивания света в земной атмосфере. Проходя через земную атмосферу белый свет сначала желтеет, а затем переходит в оранжевый и красный цвета, добавил Вибе.

Астрономы ранее выяснили, что каждый день по утрам и вечерам поверхность Луны сотрясают небольшие толчки из-за того, что солнечные лучи вызывают резкий перепад температур.