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Врач рассказал о группах риска по возникновению рака предстательной железы

Уролог Мкртчян: риск рака предстательной железы выше у мужчин с ожирением

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Depositphotos

Риск возникновения рака предстательной железы (РПЖ) выше у мужчин старшего возраста, имеющих лишний вес, а также у тех, чьи ближайшие родственники перенесли рак простаты. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-уролог Карен Мкртчян.

По словам специалиста, РПЖ является второй по частоте распространения злокачественной опухолью у мужского населения. Данное заболевание опасно тем, что на ранних стадиях оно никак себя не проявляет, добавил он.

«Вероятность своевременного обнаружения рака простаты возрастает, если сам человек проявляет онкологическую настороженность. Поскольку точные механизмы появления рака до сих пор неизвестны, регулярно посещать уролога надо всем мужчинам», — подчеркнул Мкртчян.

В 2023 году ученые из Гетеборгского университета (GU) выяснили, что у мужчин высокая кардиореспираторная выносливость (способность человека выполнять аэробные упражнения в течение длительного времени) может снизить риск девяти видов рака. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine.

Ранее гастроэнтеролог назвал ошибку в питании, которая может спровоцировать рак.

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