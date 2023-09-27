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Для участников СВО в Мелитополе и Новоазовске провели концерты

Артисты «Zvездного десанта» выступили перед бойцами на передовой

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Народный фронт

Представитель Народного фронта, заслуженный артист России Алексей Огурцов вместе со «Zvездным десантом» посетил несколько воинских подразделений в Новоазовске, Донецке, Мелитополе и на линии боевого соприкосновения, сообщает пресс-служба ОНФ.

Артисты выступили с концертами в госпиталях и на передовой, посетили 155-ю бригаду морской пехоты, «Пятнашку», «Кальмиус», танкистов в Дебальцево. Также «Zvездный десант» провел творческую встречу в Запорожской области.

«Мы очень благодарны Народному фронту и «Zvездному десанту», это огромная помощь нашему фронту – как моральная поддержка и мотивация, так и материальная: все необходимые комплектующие, техника – все это нам очень помогает на передовой», – поделился военнослужащий.

«Zvездный десант» выполняет еще и гуманитарную миссию. В каждый свой приезд артисты оставляют в госпиталях и воинских подразделениях технику, обмундирование, медикаменты и другие вещи, закупленные Народным фронтом.

«Чем больше будет волонтерских движений, тем больше мы сможем помочь нашим ребятам. Помощь фронту – главная задача для нас сегодня. Давайте вместе приблизим нашу победу!», – заявил руководитель агитбригады Алексей Огурцов.

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