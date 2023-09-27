В Подмосковье задержали 78-летнего мужчину, подозреваемого в растлении своей внучки

В подмосковном Лыткарино пожилого мужчину заподозрили в изнасиловании малолетней внучки. Об этом сообщает mk.ru.

78-летний пенсионер задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении собственной внучки. Он якобы растлевал девочку в течение двух лет, с тех пор, как ей исполнилось семь.

По имеющимся данным, в 2010 году подозреваемый баллотировался в депутаты местной думы от ЛДПР, но победить не сумел.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее мужчину ограничили в свободе за интимную переписку с 11-летними девочками.